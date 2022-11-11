Abdi Amca'nın 27 yaş küçük aşkı Nefes o halde stüdyoya geldi, Abdi Amca bombayı patlattı: 'Onu bacaklarından tanıdım, hani 1. kocandım?'

72 yaşındaki Abdi Bilen kendisinden 27 yaş küçük eşi Nefes'in kendisini sokağa attığını söyleyerek Esra Erol'da da yardım istemiş, ''Ben ona insanlık yaptım ama beni sokağa attı. Beni ayağının altına aldı. Altınlar aldım, paraları aldı gitti'' demişti. Önceki programda 4. eş olduğunu öğrenen Bilen, ''Ben bir evliliği olduğunu biliyordum. Vay anasını. Yazıklar olsun. Bir evliliğim var, biri o biri sen dedi. Ben dördüncüymüşüm. Bu insanlık mı? Böyle mi olur insanlık. Hayatta sevmem yalanı. Ben bunun nereden bileyim çapkın olduğunu'' diyerek gözyaşlarına boğulmuştu.

''KARIM NEFES'İ ŞİŞMANLIĞINDAN TANIDIM''

Dün yayınlanan canlı yayında ise Abdi amca ve karısı Nefes ilk kez karşı karşıya geldi. Nefes hanım programa tanınmaz halde konuk olarak siyah kapüşonlu bir üst, güneş gözlüğü ve maske taktı. Nefes, ''Hayatım tehlikede'' sözleriyle dikkat çekti. Nefes'i bu halde tanıyıp tanımadığı sorulan Abdi Bilen ise, söyledikleriyle stüdyoyu kahkahaya bodu. Abdi amca, ''Onu bacaklarından, şişmanlığından ve sesinden tanıdım'' ifadelerini kullandı. Esra Erol ise bunun üzerine ''Twitter'a malzeme olacağız'' dedi.

''HELAL SÜT EMDİN Mİ DEDİM, 'EMDİM' DEDİN''

Öte yandan dördüncü koca olduğunu sö öğrenen Bilen, Nefes' karşı, ''Bana 'ikinci kocamsın' dedin yalan söyledin. Ne istedin benden? Hani birinci kocandım? Helal süt emdin mi dedim? 'Emdim' dedin. Boşanacağım senden ama altınlarımı ver'' dedi.

'BANA KOCA OLSUN DA NASIL OLURSA OLSUN'

Nefes hanım ise ''Bende altın falan yok. Kendinden küçükle ne işin var evlenmeseydin'' ifadelerini kullandı. Karısının sözlerine sinirlenen Abdi amca ise, '' 'Bana koca olsun da nasıl olursa olsun' dedi. Bana kendisi geldi'' açıklamalarında bulundu.



