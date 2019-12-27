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  4. ABD'li bilim adamlarından "oruç" tespiti

ABD'li bilim adamlarından "oruç" tespiti

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Uzmanlar, günün 16-18 saatinde yemekten uzak durmak veya haftada belirli aralıklarla oruç tutmanın ömrü uzattığını ve birçok hastalığı engellediğini tespit etti.

ABD'li bilim adamlarından "oruç" tespiti

New England Tıp dergisinde çıkan bir makalede, günün 6-8 saatinde gıda tüketip geri kalan 16-18 saatinde yemekten uzak durmanın, birçok hastalığı engellemenin yanı sıra kan basıncını düşürdüğü ve ömrü uzattığı tespiti yapıldı. Orucun obezite, diyabet ve kalp rahatsızlıklarının tedavisinde bir metot olarak önerilebileceği vurgulanan makalede, bunun için "günlük sınırlı tüketim" ve "haftada 2 gün oruç tutma" olarak 2 yöntem ortaya konuluyor.

ORUÇ DİYABETE İYİ GELİYOR

İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere dayanan çalışma, belirli aralıklara oruç tutmanın metabolizmada yenilenmeyi sağladığı için hücre sağlığını olumlu yönde etkilediğini ortaya koyuyor. Makalede yer alan tespitler arasında, orucun insülin direncini artırması nedeniyle diyabete iyi geldiği de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
abd bilim diyabet obezite ORUÇ

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