ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

İSTANBUL (AA) - ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 2 adet artışla 597'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 219 adet arttı.

Perşembe gününü 104,65 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 107,15 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 104,80 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 102,73 dolar seviyesinde tamamlamıştı.



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