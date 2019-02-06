Abdülhamid'in torunundan İsmet İnönü'ye tepki çeken suçlama

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GÜNDEM  | 06.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ülkeye dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine "Bunun bir bedeli var" diyerek mücevherlerini aldığını ileri sürdü.

Abdülhamid'in torunundan İsmet İnönü'ye tepki çeken suçlama

Sputnik Türkiye'nin haberine göre 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, katıldığı bir konferansta Fransa'da yaşayan Abdülhamid ailesiyle eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında geçtiğini iddia ettiği bir görüşmeyi anlattı.

Osmanoğlu, İnönü'nün Türkiye'ye dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine "Bunun bir bedeli var" dediğini ve ellerindeki mücevherleri aldığını iddia etti.

İnönü'nün Paris'te görüştüğü Abdülhamid'in eşinin mücevherlerini alıp Türkiye'ye döndüğünü ileri süren Osmanoğlu, mücevherlerin İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün üzerinde görüldüğü söyledi.

İddialarıyla ilgili hiçbir belge sunmayan Osmanoğlu, söz konusu görüşmenin bir mektupta geçtiğini belirtti.

HAYRİ İNÖNÜ: BÜYÜKBABAM SİNİRLENDİĞİ ZAMAN 'HADİ CANIM SEN DE' DERDİ

Osmanoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü, "Rahmetli Demirel'in bir lafı vardı 'İftiranın yakışanından korkacaksın' diye. Büyükbabam İsmet İnönü de sinirlendiği zaman 'Hadi canım sen de' derdi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz da savcıları göreve çağırarak, "Cumhuriyetin kurucularına hırsız deniyor ve iftira atılıyor. Siz hangi güne 'cumhuriyet' savcısısınız?" diye sordu.

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Okuyucu Yorumları 81 yorum
onca insanı asıp keserken o cumhuriyet savcıları ismet inönü denen şahsa bir şey dediler mi? hanım sultan doğruları söyleyince zorunuza mı gitti?
@aresblade_2018 hanım sultan dedigin yalancı..sende cahil.. bişey okumaz bilmezsin..biraz okusan en azından gazete haber bu kadının burda kapalı fransada bikinili resimlerini görur ne olduguna karar verebilirdin
Atatürk ; Fevzi Çakmak a İnönüyü öldürme emri vermişti.. TDK Başkanı tarafından TDK kasasında saklanan Latife hanımın hatıratı için "Latife hanımın hatıratı açıklanırsa Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yeniden yazılır" demeside boşa değil..
@aresblade_2018 Cumhuriyetin kurucu kahramanlarını bu şekilde ahlaksızca suçlamak Osmanlı torunu olduğunu iddia eden bu ne idüğü belirsin hatunun haddi değildir..Namusu ile çalışıp geçimini sağlayabilir Genç TC ona bu imkanı da veririr..Namusuyla çalışmam diyorsa bir yerlerini açarak da kazanabilir..İnönü"yü suçlamak onun ne kadar namussuz olduğunun da bir ispatıdır ayrıca..
@aresblade_2018 HELE BİR BAK GEÇMİŞE HANGİ DİKTATÖR ,KRAL VE KRALCILARIN YAPTIĞI YANINA KAR KALMIŞ. SANKİ OSMANLI ÇOK İYİYDİDE YOK ŞÖYLE YOK BÖYLE
@aresblade_2018 mal mısın la sen :)
@aresblade_2018 sen ve senin gibi soyu belli olmayanlar anlamaz. arkasına bakmadan ingiliz zırhlısına binip kaçarken mücevherleri yanlarına mı almıslar bunlar, ki almıslardır. dedelerinin borç batağına soktugu ülkeyi Türk Halkı temize çıkardı sen ve sen gibi belirsiz osmanlıcılar değil. almıssada iyi etmiş hatta mücevherleri alıp diktir etseymiş ülkeden kaçanları
@aresblade_2018 ne desem boş dünya akıllı ve beyinsiz kişilerle dolu bunlardan biri sensin ne tarafta olduğunu yazmama gerek yok hacı bey.
@aresblade_2018 Ne sultanıymış,böyle bir kadını tanımıyoruz biz.
@aresblade_2018 sana çok şeyler söylenirde değmessin.
aç kalmış herhalde sosyete güzeli
yaptıysada iyi yapmış almakla.o mücevherlerde bu garip halkın da payı vardır
@sinano79 garip halkı istiklal mahkemelerinde asan inönü ve kamal kimi temsil ediyordu? biraz insan olun insan osmanlı sayesinde bu topraklardasınız itlik yapmayın. sağır ismeti savunmayın burada o adam lozanda toprak sattı osmanlının alacaklarını sattı
almışta hazineye değil...karisinin hazinesine, takmiş
@sinano79 Al osmanlını başina çal,Begenmediğin paşalar senin namusunu itibarını geri verdiler
@sinano79 halka mı vermiş acaba?
@ismo_ismont_2019 sen biraz oku kardeş .... lozandan önce serv dayatılmıştı.... oradan lozana gelindi ... boş boş sallıyorsun.... biraz oku .
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