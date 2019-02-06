Abdülhamid'in torunundan İsmet İnönü'ye tepki çeken suçlama

Sputnik Türkiye'nin haberine göre 2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, katıldığı bir konferansta Fransa'da yaşayan Abdülhamid ailesiyle eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında geçtiğini iddia ettiği bir görüşmeyi anlattı.

Osmanoğlu, İnönü'nün Türkiye'ye dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine "Bunun bir bedeli var" dediğini ve ellerindeki mücevherleri aldığını iddia etti.

2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, İsmet İnönü'nün Türkiye'ye dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine 'Bunun bir bedeli var' dediğini ve ellerindeki mücevherlerini aldığını iddia etti. pic.twitter.com/7c5BR0leMm — dokuz8HABER (@dokuz8haber) February 5, 2019

İnönü'nün Paris'te görüştüğü Abdülhamid'in eşinin mücevherlerini alıp Türkiye'ye döndüğünü ileri süren Osmanoğlu, mücevherlerin İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün üzerinde görüldüğü söyledi.

İddialarıyla ilgili hiçbir belge sunmayan Osmanoğlu, söz konusu görüşmenin bir mektupta geçtiğini belirtti.

HAYRİ İNÖNÜ: BÜYÜKBABAM SİNİRLENDİĞİ ZAMAN 'HADİ CANIM SEN DE' DERDİ

Osmanoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İsmet İnönü'nün torunu Hayri İnönü, "Rahmetli Demirel'in bir lafı vardı 'İftiranın yakışanından korkacaksın' diye. Büyükbabam İsmet İnönü de sinirlendiği zaman 'Hadi canım sen de' derdi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz da savcıları göreve çağırarak, "Cumhuriyetin kurucularına hırsız deniyor ve iftira atılıyor. Siz hangi güne 'cumhuriyet' savcısısınız?" diye sordu.

