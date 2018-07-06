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Abdülkadir Ömür'den Messi hareketleri!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı en önemli yeteneklerden biri olan Abdülkadir Ömür'ün, Messi’nin hareketlerini antrenmanlarda yapması renkli görüntülere sahne oldu.

Abdülkadir Ömür'den Messi hareketleri!

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Lyubyana şehrindeki Kranj kasabasında sürdüren Trabzonspor'un antrenmanlarında renkli görüntüler yaşanıyor. Trabzonspor'un son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı en önemli yeteneklerden biri olan Abdülkadir Ömür'ün, idol olarak gördüğü Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin hareketlerini antrenmanlarda yapması çalışmalara ayrı bir hava katıyor.

UEFA’nın yaklaşık iki yıl önce 'Türk Messi' diye tanıttığı, ünlü İngiliz gazetesi Guardian’ın ‘en iyi 60 yetenek' arasında gösterdiği Ömür'ün, Messi’ye benzetilmesinin en önemli nedenlerinden biri de meşin yuvarlakla adeta yapışık olması. Topu ayağına aldığında neler yapabileceği ve nereye kadar sürükleyeceği merakla izlenen genç yeteneğin, antrenmanda kafasına aldığı topla birlikte aldığı mesafe yaklaşık 30 metreyi buldu. Kafasına yapışık gibi duran meşin yuvarlakla birlikte yürüyen yıldız oyuncunun bu görüntüsü zorlu geçen antrenmanların keyifli bölümü oldu.

TRANSER TEKLİFLERİNE KULAĞINI TIKADI
Geçtiğimiz sezon bireysel olarak iyi bir dönem geçiren, bu sezon da Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yeni sezona güzel başlangıç yapmak isteyen Abdülkadir Ömür, transfer tekliflerine ise kulağını tıkamış durumda. Menajerler vasıtasıyla birçok kulübün transfer teklifinde bulunduğu genç yıldızın bordo-mavili kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TAKIM KISA SÜREDE KAYNAŞTI
Trabzonspor'un Slovenya'da gerçekleştirdiği kampın temposu her geçen gün artarken, teknik heyet ve futbolcular da gün geçtikçe birbirleriyle daha çok kaynaşıyor. Geçtiğimiz sezon kadroda yer alan isimlerle takıma yeni katılan genç oyuncuların kısa sürede birbirleriyle uyum içerisine girmesi teknik heyeti sevindirdi. Teknik Direktör Ünal Karaman, transfer edilmesi muhtemel oyuncuların da bir an önce kampa katılarak takım içindeki arkadaşlığın tam anlamıyla sağlanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdülkadir Ömür lionel messi Trabzonspor

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