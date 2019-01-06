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Abdülkadir Ömür: Trabzonspor 'git' derse giderim, 'kal' derse kalırım"

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.01.2019 15:50 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu ancak önceliğinin Trabzonspor olduğunu söyledi.

Abdülkadir Ömür: Trabzonspor 'git' derse giderim, 'kal' derse kalırım"

19 yaşındaki Abdülkadir Ömür, Liverpool iddiaları için "Liverpool çok önemli bir kulüp. Tekliflere kulübümüzün karar vermesi gerek. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Burada başarı elde etmeden Avrupa'ya gitmem gibi bir durum yok. Kulüp git derse giderim, kal derse kalırım" diye konuştu.

SOSA: ARKADAŞLARIMA HER ZAMAN YARDIMCI OLMAK ZORUNDAYIM
Sakatlığı olmasına rağmen kampa katılan Jose Sosa da "Oynayamayacak olsam da sakatlığım da olsa arkadaşlarıma her zaman yardımcı olmak zorundayım" dedi.

Kaptanlık pazubantını almasından dolayı onur duyduğunu belirten Arjantinli yıldız "Böyle büyük bir camiada kaptanlık yapabilmek, hocanızın size güvenmesi gerçekten çok mutlu eden bir durum. Tüm arkadaşlarım gibi elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İkinci yarıya çok daha iyi bir şekilde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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