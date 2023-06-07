Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor! Para + 2 oyuncu verilecek...

Sözleşmesi 2027 yılına kadar Trabzonspor'da bulunan Abdülkadir Ömür takımdan ayrılmak istiyor. Kariyerinde yeni bir heyecan arayan milli oyuncu talebini yönetime iletti ve transferi için kolaylık istedi.

GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray'ın bu haberin ardından Abdülkadir Ömür için devreye girdiği ve Trabzonspor yöneticileriyle konuşmaya başladığı öğrenildi. Pazarlıklarda ilerleme sağlayan sarı-kırmızılılar Abdülkadir Ömür'ü çoktan ikna etti.

PARA + 2 OYUNCU

Trabzonspor'a para + Mostafa Mohamed ve Morutan'ı önermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan gelecek cevaba göre teklifini güncelleyip görüşmelere devam edecek.



