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Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor! Para + 2 oyuncu verilecek...

07.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un 10 numarası Abdülkadir Ömür yuvadan uçuyor. Bordo-mavili ekipten ayrılıp yeni bir kariyer yapmak isteyen Abdülkadir Ömür talebini yönetime iletti. Bu durumu fırsat bilen Galatasaray yönetimi hemen girişimlere başladı. İşte detaylar...

Abdülkadir Ömür transferini Süper Lig devi bitiriyor! Para + 2 oyuncu verilecek...
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Sözleşmesi 2027 yılına kadar Trabzonspor'da bulunan Abdülkadir Ömür takımdan ayrılmak istiyor. Kariyerinde yeni bir heyecan arayan milli oyuncu talebini yönetime iletti ve transferi için kolaylık istedi.

GALATASARAY DEVREDE

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Galatasaray'ın bu haberin ardından Abdülkadir Ömür için devreye girdiği ve Trabzonspor yöneticileriyle konuşmaya başladığı öğrenildi. Pazarlıklarda ilerleme sağlayan sarı-kırmızılılar Abdülkadir Ömür'ü çoktan ikna etti.

PARA + 2 OYUNCU

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Trabzonspor'a para + Mostafa Mohamed ve Morutan'ı önermeye hazırlanan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan gelecek cevaba göre teklifini güncelleyip görüşmelere devam edecek.


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