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Abdülkadir Ömür’ün sol el tarak kemiği kırıldı

17.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, dün akşam oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün sol eli tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Abdülkadir Ömür’ün sol el tarak kemiği kırıldı
Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor A Takım doktoru Halil Polat, ligin 10’uncu haftasında dün akşam oynanan Beşiktaş maçında elinin üzerine düşen ve kırık şüphesiyle oyundan alınan Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Doktor Halil Polat açıklamasında, “A takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” dedi.


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