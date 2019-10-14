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Abdülkadir Parmak'ın Gaziantep FK maçında oynayabileceği açıklandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.10.2019 15:49 | Son Güncelleme

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın, bordo-mavili ekibin Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı maçta oynayabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Abdülkadir Parmak'ın Gaziantep FK maçında oynayabileceği açıklandı

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle A Milli takım kampından ayrılan Abdulkadir Parmak’ın durumunun ciddi olmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarılan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, şunlar kaydetti:

"Abdulkadir Parmak'ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir."

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Trabzonspor Abdülkadir Parmak

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