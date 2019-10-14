Abdülkadir Parmak'ın Gaziantep FK maçında oynayabileceği açıklandı

Trabzonspor, sakatlığı nedeniyle A Milli takım kampından ayrılan Abdulkadir Parmak’ın durumunun ciddi olmadığını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarılan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Güven, şunlar kaydetti:
"Abdulkadir Parmak'ın yapılan tetkikleri sonucunda addüktör kas grubunda sertlik tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Bugün yapılacak antrenmanda riske edilmeyecek oyuncumuzun Gaziantep FK karşılaşmasında oynayabileceği öngörülmektedir."
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