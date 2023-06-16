Abdülkerim Bardakcı, milli takım formasıyla ilkleri yaşadı! Mutluluğuna diyecek kelime bile yok...

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya ile karşı karşıya geldi. 1 galibiyet 1 mağlubiyet sonrası aldığı 3 puanla grubunda 3'üncü sırada bulunan Türkiye'de Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ve Ümraniyespor'un forvet oyuncusu Umut Nayir, ilk kez bir milli karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya karşısında kaleyi Mert Günok'a emanet ederken, savunmayı Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu oynarken hücum üçlüsü Cengiz Ünder, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluştu. Cenk Tosun ve Enes Ünal'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamaması nedeniyle Kuntz'un santrfor bölgesindeki tercihi Umut Nayir oldu.

İLK KEZ FORMAYI GİYDİ

A Milli Takım ile ilk maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı, bu mutluluğuna bir de gol sevinci ekledi. Karşılaşmanın 22. dakikasında sahneye çıkan Galatasaraylı oyuncu, ilk maçında gol sevinci yaşamayı başardı.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Letonya ile deplasmanda oynanan karşılaşmada, Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.

Ev sahibi ülkeden ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Skonto Stadı'nda kendilerine ayrılan yerde ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Letonya taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü.

Başkent Riga'daki 8 bin kişilik Skonto Stadı'nın tamamına yakını doldu.



