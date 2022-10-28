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Abdülkerim Bardakçı ve Erden Timur cezaları sonrası Galatasaray'dan karşı hamle! Sarı-Kırmızılılar Tahkim Kurulu'na gidiyor...

28.10.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray Kulübü, 2 maç men cezası alan Abdülkerim Bardakcı ve 21 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılan Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur için Tahkim Kurulu'na başvurma kararı aldı. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakçı ve Erden Timur cezaları sonrası Galatasaray'dan karşı hamle! Sarı-Kırmızılılar Tahkim Kurulu'na gidiyor...

Son dakika: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 tamamlanan Alanyaspor maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gören Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası verildiğini duyurmuştu.

PFDK, aynı maçın ardından Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'u da kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırmıştı.

TAHKİM'E GİDİYOR!

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Sarı-kırmızılı kulüp de PFDK'nın verdiği bu kararları Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldı. Savunmalarında ise emsallerinin 1 maç ceza aldığını dosyalarla sunacak olan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı Beşiktaş ile yapacağı derbi karşılaşmasında oynatmak istiyor.

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