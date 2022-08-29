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Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçı sonrasında itiraf! "Rakip daha net pozisyonlara girdi"

29.08.2022 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Bordo - mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, Galatasaray'ın Trabzonspor'dan daha net pozisyonlara girdiğini ifade etti.

Abdullah Avcı'dan Galatasaray maçı sonrasında itiraf! "Rakip daha net pozisyonlara girdi"

Trabzonspor ile Galatasaray, Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Her iki takım da birçok pozisyona girdiği karşılaşmayı gol atamadan tamamladı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Avcı, Galatasaray'ın kendilerinden daha fazla pozisyona girdiğini ifade etti.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ;

"BENCE İYİ BİR MAÇ DEĞİLDİ"

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"Eksik çıkılan bir derbi. Bence iyi bir maç değildi. Taktiksel anlamda da iyi bir maç değildi. Kazanmak için her şeyi denedik. Taktiksel anlamda tatmin etmeyen bir maç. Öz eleştiri. Bu, futbolun içinde var. Oyundan, bir derbi olarak memnun değilim. Kazanabilirdik de."

"GALATASARAY DAHA NET POZİSYONLARA GİRDİ"

AA-20220828-28751669-28751666-TRABZONSPOR_GALATASARAY (Large)

"Galatasaray'dan daha çok koştuk ama doğru koşu değildi. Galatasaray daha net pozisyonlara girdi."

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