Abdullah Avcı en gollü maçını oynadı

Sezonun ilk resmi maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Norveç ekibi Molde karşısında çıkan Trabzonspor, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu skor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın bordo-mavili takımın başında yaşadığı en gollü sonuç oldu.

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına gelen Abdullah Avcı, görevde bulunduğu 269 günlük süre de 35 resmi müsabaka oynadı. Süper Lig, Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupası olmak üzere söz konusu maçlarda 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Avcı, Karadeniz ekibinin başında en gollü müsabakasını Avrupa'da Molde karşısında yaşadı.

AVCI, AVRUPA'DA KULÜP DÜZEYİNDE 24. MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa'da bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkarken, ayrıca Beşiktaş ve Başakşehir takımlarının başında ise oynadığı 23 karşılaşmada 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

TAKIM SAVUNMASINDAN HÜCUM FUTBOLCUNA

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de bordo-mavili takımın başında yer aldığı 32 maçta 40 gol rakip filelere gönderirken, kalesinde 22 gol gördü. Geçtiğimiz sezon kalesinde en çok golü ise Alanyaspor ile oynanan maçta kalesinde gören Karadeniz ekibi sahadan 3-1 yenik ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon takımın içinde bulunduğu konum ve sıralama nedeniyle takım savunmasını ön planda tutan ve bundan başarılı bir performans ortaya koyan deneyimli teknik adam bu sezon ise Avrupa kupasında oynadığı ilk resmi müsabakada hücum futboluna yönelik bir sistem ile sahaya yayılırken, takım savunmasında ise sıkıntılı anlar yaşadı.

"TAKIM SAVUNMASINA YÖNELİK DETAYLARA ÇALIŞACAĞIZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde karşısında takım savunmasında oyunun belli bölümlerinde sıkıntılar yaşadıklarını ve bunun üzerine çalışacaklarını belirterek, "Maçta olumlu bir görüntü versek de takım savunması anlamında sıkıntı yaşadık. Özellikle 3 defa merkezden gelen toptan yediğimiz ilk gol. Takım savunmasıyla ilgili detaylar var ve bunlara çalışacağız" dedi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

