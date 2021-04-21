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Abdullah Avcı: Gelecek adına bir fotoğraf göreceğiz

21.04.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamada bulundu.

Abdullah Avcı: Gelecek adına bir fotoğraf göreceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı öncesinde konuştu. Kadro tercihi için konuşan Avcı, "Ekuban sakatlıktan çıktı. Vitor'un cezası bitti. Zaman zaman rakibe göre formasyonda değişiklik yapabiliyoruz. Rakip analizine göre böyle bir formasyon deneyeceğiz." dedi.

Sonuna kadar "Her şeyden evvel oyun planlarına uygun, rakibe ne zaman baskı yapacağız, top bize geçtiğinde çözüm noktalarını çalıştık. Kazanmak için geldik. Kazanıp ligin sonu gelmişken 3 olur mu, 3'ten bir şey olur mu? Sonuna kadar bunu zorlayacağız. Hem oyunu, hem oyuncuları, hem de kazanma isteğini görmek isteyeceğiz. Gelecek adına bir fotoğraf göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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