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Abdullah Avcı: Gelişmeye devam edeceğiz

21.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü maçının ardından, "Bugün oyunu, topa sahip olarak özellikle de savunma güvenliğini doğru alarak oynamamız gerekiyordu. Oyunun ilk yarısında 1-0 önde ve topa sahip olup skoru artırmamız gerekirken penaltından yediğimiz 1 gol, sonrasında da buna tekrar cevap verdik" dedi.

Abdullah Avcı: Gelişmeye devam edeceğiz

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele bordo-mavili ekibin 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün Trabzon'a geleli 130. gün, 4 ayı devirdik. Hep gelişimden bahsediyoruz; oyun ve oyuncu açısından mesafe kat ediyoruz. Bir kupa kazandık, 15. galibiyetimizi aldık. Pandemi dönemini yaşayan ve bundan etkilenen takımlardan bir tanesiyiz. Bu süreçte bazen inişler, çıkışlar ve dalgalanmalar olabilecek. Bugün oyunu, topa sahip olarak özellikle de savunma güvenliğini doğru alarak oynamamız gerekiyordu. Oyunun ilk yarısında 1-0 önde ve topa sahip olup skoru artırmamız gerekirken penaltından yediğimiz 1 gol, sonrasında da buna tekrar cevap verdik. Rakibin yetenekli oyuncular var. Sayısal olarak da üzerimize fazla geliyorlar. Orada zaman zaman Uğurcan'ın devreye girip, kurtardığı, zaman zamanda bizim girip kaçırdığımız, topa sahip olduğumuz, bazen geçişleri kullandığımız durumları yaşadık" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Eksiklikler üzerinde çalışarak, gelişmeye devam edeceklerini vurgulayan Avcı, "Bütününde bakıldığında olumlu ve olumsuz tarafları da var. Olumsuz tarafları da olacak ki kazanırken gelişmeyi tespit edelim, ona göre nasıl hareket edeceğiz. Özellikle anları doğru oynamak; top sendeyken ne yapmak gerekir, top rakipteyken ne olması gerekiyor, süre ne top nerde taçta, havada dışarıda bunlarla ilgili zaman zaman inişler çıkışlar ama bütününde dün de Galatasaray'ın kaybetmesi, yarında Fenerbahçe-Beşiktaş maçının olması, bizim bu fırsatı değerlendirip cebimize koymamız gerekiyordu. Onun için kazandık. Yoğun bir süreç, bir 1 haftalık süreç daha var. Bu bize çıkan şansı, fırsatı önümüze koyup değerlendirmek istiyoruz. Eksikliklerimiz üzerinde çalışıp gelişmeye devam edeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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