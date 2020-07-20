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Abdullah Avcı, Göztepe ile anlaştı!

GÖZTEPE HABERLERİ  | 20.07.2020 20:26 | Son Güncelleme

Süper Lig’deki kazanamama serisi 7 maça çıkan Göztepe’de teknik direktör konusunda hareketli saatler yaşanıyor. İlhan Palut'la yolları ayıracak olan İzmir ekibi, yeni sezon için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

Abdullah Avcı, Göztepe ile anlaştı!

İlhan Palut'la yol ayrımına gelen, sezon biter bitmez genç hocanın sözleşmesini feshedecek olan Göztepe, hız kesmeden yeni hoca arayışlarına başladı. Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'ın isminin geçtiği Sarı Kırmızılı ekip ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Göztepe, gelecek yıl için takımın başına Abdullah Avcı'yı getirmeye karar verdi. Vuvuzela Sports'un haberine göre; deneyimli hoca ile temas kuran ve ilk görüşmede anlaşma sağlayan İzmir ekibinin kısa süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.İzmir ekibinin Avcı ile altyapıyı da kapsayan büyük bir projeye imza atmak istediği gelen haberler arasında.

Göztepe yönetimi, ligin son maçı olan Sivasspor mücadelesine yine aynı teknik ekiple çıkıp, ardından Palut ile yollarını resmen ayıracak. A Takım’ın yeniden organize edilmesi, altyapıyla ilgili kapsamlı bir sistemin hayata geçirilmesi ve kulübün yapısının tamamen değiştirilmesini hedefleyen İzmir ekibi, bu planı tamamen Avcı ile gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Avcı, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Beşiktaş, Avcı yönetiminde hedeflediği büyük başarıların çok uzağında kalmıştı. Avcı idaresinde üç kulvarda 27 maça çıkan siyah-beyazlı takım, 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken tam 13 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Kartal, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 30 puan toplamıştı.

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