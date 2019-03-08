Abdullah Avcı ile Ersun Yanal 538 gün sonra karşı karşıya gelecek

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. 54 puanla zirvede bulunan ve takipçisi Galatasaray ile arasında 8 puan fark olan Başakşehir, sarı-lacivertliler karşısında belki de ligin en önemli karşılaşmasına çıkacak.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda E. Yeni Malatyaspor karşısında galip geldikten sonra Galatasaray’ın da Erzurum’dan 2 puan kayıpla dönmesiyle şampiyonluk yarışındaki makası iyice açan turuncu-lacivertliler, Kanarya karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Başakşehir, saha avantajını da kullanarak bu zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılıp önemli bir virajı geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ancak Çaykur Rizespor galibiyetiyle de rahat bir nefes alan Fenerbahçe ise kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

538 GÜN SONRA BULUŞACAKLAR

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı aynı zamanda iki teknik adamı da uzun günler sonra bir araya getirmiş olacak. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yarın oynanacak müsabakayla birlikte ligde tam 538 gün sonra karşı karşıya gelecek. Son olarak 17 Eylül 2017’de Başakşehir-Trabzonspor maçında birbirlerine rakip olan tecrübeli çalıştırıcılar, söz konusu müsabakada sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılmıştı.