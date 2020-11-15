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Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha çok topa sahip olacak

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.11.2020 14:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde daha çok tapa sahip olmayı hedefliyor. Kendi oyun felsefesini takımına inandırmaya çalışan deneyimli teknik adam, 4 günlük çalışma döneminde önemli doneler elde etti.

Abdullah Avcı ile Trabzonspor daha çok topa sahip olacak

Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde kötü istatistikler elde eden Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni bir döneme başladı.

Bordo-mavili takım ile 4 günlük bir çalışma dönemi geçiren 57 yaşındaki teknik adam, önemli veriler elde etti. Milli takımlarda bulunan oyuncuları ise yakından takip eden Avcı, kendi oyun sistemini oyuncularına analizlerle uygulamalı olarak anlatarak inandırmaya çalışıyor.

DAHA ÇOK TOPA SAHİP OLACAK

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde topa daha çok sahip olmayı hedefliyor. Topa sahip olmanın önemini oyuncularına her fırsatta anlatan deneyimli teknik adam, ilk planda takım savunmasında yaşanan sorunlar üzerinde duruyor. 8 maçta 15 gol yiyen takımın, oyun içeresinde yaptığı hataları ve yaşadığı sorunları anlatan deneyimli çalıştırıcı, her anı hesaplayarak hareket etmelerinin daha doğru olduğunu vurguluyor. Avcı, ilk 8 haftalık bölümde yüzde 49 oranında topa sahip olan takımının bu istatistiğini ilk planda yüzde 55'lerin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

YENİ OYUN DÜZENİ

Abdullah Avcı ile yeni bir heyecanla Süper Lig'e başlamayı hedefleyen Trabzonspor'da oyuncular da yeni sisteme alışmaya çalışıyor. Yaşanan teknik adam değişiklikleri nedeniyle bazı alışkanlıklar elde eden bordo-mavili takım, zaman içeresinde Avcı yönetiminde bu alışkanlıkları bir kenara bırakıp, yeni oyun düzenine alışmaları ve inanmaları içinde deneyimli teknik adam yoğun bir mesai harcıyor.

DOĞRU KOŞULAR

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, yeni bir kimliğe bürünmeye hazırlanan Trabzonspor'da en büyük görev oyunculara düşüyor. Avcı, topla oynamayı seven oyuncularından, meşin yuvarlakla daha az vakit geçirip doğru koşular yaparak takıma daha çok alan oluşturmalarını istiyor.

HAZIRLIKLARI YARIN BAŞLIYOR

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarına devam edecek. Günü izinli olarak geçiren Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetiminde antrenmanların sayısını günde ikiye çıkarmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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