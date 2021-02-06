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Abdullah Avcı'nın en büyük gücü iletişim

06.02.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Abdullah Avcı'nın en büyük gücü iletişim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, zorlu fikstürde en büyük gücü iletişim oldu. Deneyimli teknik adam, fiziksel ve taktik yüklemeleri planlı bir şekilde takıma adapte ederken, futbolcularla sağlıklı iletişim kurarak moral ve motivasyonu üst düzeye çıkardı.

Süper Lig'in ilk 8 haftasında yaşanan tarihi çöküşün ardından Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte yükseliş dönemine giren Trabzonspor'un, zorlu süreçte en büyük gücü iletişim oldu.

Göreve başladığı ilk günden itibaren oyuncularla sağlıklı iletişim kanallarını ekibiyle birlikte kuran tecrübeli teknik adam, kısa sürede fiziksel ve taktiksel yüklemelerin yanı sıra takım halinde ve birebir yaptığı görüşmelerle moral ve motivasyonu üst düzeye çıkardı.

YOĞUN MAÇ TRAFİĞİNDE İLETİŞİM ETKİSİ

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü ise bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına çıkan Abdullah Avcı, 75 günlük maç trafiğinde bordo-mavili takımın başında tarihi bir çıkışa imza atarken, söz konusu sürede Süper Kupa'yı müzeye getirdi.

Kısıtlı kadronun yanı sıra yoğun maç trafiğinde fiziksel ve mental açıdan yorgun olan oyuncularıyla birebir ilişkiler kurarak onların kafa olarak rahatlamasını sağlayan tecrübeli teknik adam, kazanılan maçların da etkisiyle moralleri diri tuttu.

ANTRENMANLARIN YERİNİ MAÇLAR ALDI

Özellikle Ocak ve Şubat ayında, salgın nedeniyle yoğun bir maç trafiği yaşayan bordo-mavili takım, maç aralıklarını ter antrenmanı ve taktik antrenmanlar yaparak geçirdi. Söz konusu dönemlerde ise boşluk kalması halinde oyuncularının dinlemesini sağlamaya çalışan Abdullah Avcı, takımda yer alan her oyuncunun durumuyla yakından ilgilendi ve buna göre planlama yaparak yol haritasını belirledi.

24 GÜNDE 7. MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor, Süper Lig ve Süper Kupa finali olmak üzere 24 gün içinde 7. maçına çıkacak. 6 Ocak'ta evinde oynadığı Göztepe maçını 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, söz konusu maçın ardından 18. haftayı bay geçirdi. Bordo-mavililer, 16 Ocak'ta Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, 19 Ocak'ta evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, deplasmanda 23 Ocak'ta Gençlerbirliği, 27 Ocak'ta ise Süper Kupa Finali'nde Medipol Başakşehir'i ve 31 Ocak'ta ise yine ligde deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1'lik skorlarla geçmeyi başardı. Son 3 resmi maçını dış sahada oynayan bordo-mavililer 15 gün sonra evinde ağırladığı Denizlispor'u 1-0'la geçerek zorlu takvimde önemli bir çıkışa imza attı.

YOLCULUK YARIN

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için yarın Malatya'ya gidecek. Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son taktik çalışmasının ardından saat 16:45'te Malatya'ya hareket ederek 8 Şubat Pazartesi günü oynayacağı maç için kamp yapacağı otelde bekleyecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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