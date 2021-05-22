Abdullah Avcı'nın Riva heyecanı

Trabzonspor'un, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da Trabzon'da başlaması bekleniyor. Bordo-mavili kulüp temmuz ayının ilk haftasında ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Riva Tesisleri Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı için ise ayrı bir önem taşıyor. Başarılı teknik adamın tesislerin gelişiminde katkısı bulunuyor. Genç Milli Takımlar'da çalıştığı dönemde Avrupa Şampiyonu ve dünya dördüncüsü olan takımları Riva'da toplayan Avcı, bordo-mavili takımı da yeni sezon öncesi burada hazırlayacak.

Riva Tesisleri'ne geldiği her dönemde büyük bir heyecan yaşadığını her fırsatta dile getiren Abdullah Avcı, Trabzonspor'u yeni sezona burada hazırlayacak. Avrupa'nın birçok kamp yerinden daha iyi standartlara sahip olan tesis coğrafi açıdan da birçok güzelliği içinde barındırıyor.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

