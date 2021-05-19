Abdullah Avcı'nın transfer tercihi

Trabzonspor'un başına geçmesiyle birlikte önemli bir çıkışa imza atarak gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaklarının sinyalini veren teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte hedefi olan şampiyonluğu elde edebilmek için çok çalıştığını vurgularken, transferde ise hedefini tutturmak için yoğun bir tempoda çalışıyor.

Oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncular üzerinde duran Avcı, Gervinho ve Peres transferlerinde bunu yakalarken, diğer transferleri de bu doğrultuda yürütüyor.

OYUN DİSİPLİNİNE SAĞDIK KALAN OYUNCU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ın, yeni sezonda takıma katacağı isimlerde dikkat ettiği en büyük özellik oyun disiplinine sadık kalan oyuncular. Dünya futbolunda yaşanan gelişmelere büyük bir önem veren tecrübeli teknik adam, mevkilere göre oyuncu profillerinde doğru seçim yaparak hata yapmak istemiyor. Avcı, Gervinho ve Peres transferlerinde hedefini tutturmuş gözükse de oyuncuların Karadeniz ekibinde neler yapacağı merakla bekleniyor.

AVCI'NIN İSTEDİĞİ ÖZELLİKLERE SAHİPLER

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Gervinho ve Peres, bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı'nın istediği özelliklere sahip iki oyuncu olarak ön plana çıkıyor. Karadeniz ekibi diğer transferleri de bu doğrultuda yaparak kampa kadar nokta transferlerini tamamlamayı hedefliyor.