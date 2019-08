Abdullah Avcı: Quaresma'yı maç performansı nedeniyle oynatmadım

Oynanan futbol hakkında konuşan Avcı, “Bazen oyunun içindeki doğru bir top kontrolü, doğru sonuç senin zamanını kısaltabilir. Bu oyuna oyuncu uyuyor mu o çok önemli. Bunun üzerinde de ısrarcı olup değiştirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş her zaman dominant top oynar. ikinci üçüncü bölgede topa sahip olmalıdır. Bugün uluslararası maçlarda böyle oyunlar oluyor. Oynattığımız oyunun içinde de sistem değişiklikleri olabiliyor. Biz bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Biz geçen hafta itibariyle yediğimiz ilk gol çıkarken kaybettiğimiz bir top değildi. Ama bunu bazen oyunların başında kullanmayacağız. Utku yeni oynuyor, önündeki yeni oynuyor. O yüzden başka bir opsiyonla başladık” ifadelerini kullandı.

"İHTİYAÇLAR VE TRANSFER GÜNDEMDE"

Transfer konuları hakkında konuşan Tuna, “Her maçtan sonra diğer takımları izlediğimizde gündeme gelen konular transfer. Göztepe’yi son 11 hafta göreve devraldığımda iyi tespit ettim. Bu sezona başlarken de tespitlerimiz tam yerindeydi. O dönemin şartlarını takımımızın ihtiyacını tespit edebiliriz. Ama ortada şartlar var ve geçen yıldan sahip olunan bir takım var. Sezon başı gönderme düşüncesinde olduğumuz oyuncular on birde oynadı. Her açıklamaya saygı duymak lazım. Bizim kendi tespitlerimiz de var. Kulübün yapısı durumu şartları her şeyi gözeterek yapıyorsunuz. İhtiyaçlar ve transferler zaten gündemde” diye konuştu.

"KADINLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ"

Kadına şiddet hakkında konuşan Tamer Tuna, “Kadın bizim her şeyimiz. Açıkçası mutlu edemediğimizde de mutlu olamıyoruz hayatta. Büyük hayal kırıklığı. Türkiye’de de bu oranların önceki sene 1500 lerde olduğunu biliyorum. Erkek kadın adlandırmakta yanlış insan olarak değerlendirmek lazım. Hayatın utanç tabloları var. Bu insanlığın utanç tablosu. Uzaklaştırma almış insanların kadınlara bu kadar yaklaşmasını anlamıyorum. Türkiye de bu oranlar çok yüksek yapımızdan dolayı. Protesto nasıl edilir işte siyah pankartlar falan. Bence beynimizin durduğu nokta o. İnsan olarak bakmak lazım duruma. Erkekliğimiz mutlu ederken ortaya çıkması gerekirken. Ben özür diliyorum kendi adıma Türk toplumundan” dedi.