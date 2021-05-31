Abdullah Avcı: Sörloth keşke olsa

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alexander Sörloth transferi için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Norveçli golcünün transferini istediğini belirten Avcı, "Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bizi mutlu eder, olamıyorsa B planına hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ALMANYA, İSPANYA'DAN TEKLİFLER"

Sörloth'un menajeri Morten Wivestad geçtiğimiz günlerde oyuncusuna sadece Türkiye'den değil Almanya ve İspanya'dan da teklifler olduğunu söyledi.

Alexander Sörloth, RB Leipzig'de geçen ilk sezonunda 36 maça çıkarken, takımına 6 gol, 3 asistlik katkı yapmıştı.

MAREK HAMSIK AÇIKLAMASI

Abdullah Avcı, "Orta sahaya marka bir isim için çalışıyoruz. Olur, olmaz; zaman gösterecek. Hamsik ismi doğru. Büyük oyuncu, keşke olabilse. Ekonomiye göre hareket ediliyor” diye konuştu.

“ŞAMPİYONLUĞA YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Deneyimli teknik adam şampiyonluğa olan inancını vurgulayarak, “Devamlı mücadelenin ve zirvenin içinde olan bir Trabzonspor ile gelirken örtüşen hedeflerimiz bunlardı. Trabzonspor yarışın içerisinde olacak, belki de şampiyon olacak. Ben ve ekibim şampiyonluk yarışında olacağımıza ve hatta şampiyon olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bu heyecanımız ekibimizle birlikte var. Şehir de bu desteği bana veriyor. Şampiyonluğa inanıyorum, enerjim de yüksek. Altyapıyla ilgili de çalışmalarımız var ve bu anlamda da iz bırakmak istiyorum. Akademideki hayalimi şampiyonlukla birlikte gerçekleştirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



