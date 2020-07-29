Abdullah Avcı Trabzonspor'a çok yakın

İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya gelen teknik direktör Abdullah Avcı'nın ekibi de netleşiyor. Yönetim, anlaşmaya vardığı Avcı'nın ekibinde şehri ve camianın dinamiklerini iyi bilen bir kişinin olmasını istedi.
Avcı'nın ekibinde yer alması düşünülen birkaç isim var. Bu isimlerden ilki futbolculuk döneminde Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan, şimdilerde İstanbulspor'da görev yapan teknik direktör Fatih Tekke. Bir diğer aday ise futbolculuk döneminde Trabzonspor'da forma giyen ve son olarak Sakaryaspor'u çalıştıran teknik direktör Abdullah Ercan.
Hekimoğlu Trabzon ile TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3. sırayı alan ancak Play-off çeyrek finalinde elenen genç teknik direktör Mustafa Alper Avcı'nın yanı sıra, Türkiye A Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Bayram Bektaş da adaylar arasında yer alıyor. Avcı'nın ekibinde kimin veya kimlerin yer alacağının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
(AJANSSPOR)
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