SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdullah Avcı: Trabzonspor hep ilk 4'te olmalı

Abdullah Avcı: Trabzonspor hep ilk 4'te olmalı

04.02.2021 22:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Abdullah Avcı: Trabzonspor hep ilk 4'te olmalı

Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından konuştu.

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Harika bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyleyen Avcı, "İspat maçı bunlar. Harika bir oyuncu grubuna sahibim. Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanda fazla kalmak istiyorlar. Bazen yoğun tempodan günleri şaşırıyoruz. her şeyi denediler, belki de şut atma rekor kırdılar." dedi.

Camianın kendilerine enerji verdiğini belirten teknik adam, "Trabzonspor hep ilk 4'te olmalı. Trabzonspor her hafta ispat maçına çıkacak. Camia, bize çok iyi enerji veriyor. Adım adım gideceğiz. Başkana ve yönetime sağlıklı çalışma ortamı verdikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Malatyaspor için hazırlanmalarını ifade eden Avcı, "Bu Play Station oyunu değil. Elinle hemen bir şeyleri yerleştiremiyorsun. Yorgunluk var, toparlanıp Malatyaspor maçına hazırlanmamız gerekecek." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Takım için her şeyimi vermeye hazırımTakım için her şeyimi vermeye hazırım
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

Boupendza açıklaması! Galatasaray...

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de

Diğer Haberler

Abdullah Avcı: Trabzonspor hep ilk 4'te olmalı

Trabzonspor hep ilk 4'te olmalı

Berat Özdemir: İdolüm Sergio Busquets

İdolüm Sergio Busquets

Bakasetas: Takım için her şeyimi vermeye hazırım

Takım için her şeyimi vermeye hazırım

ÖZET | Trabzonspor 1-0 Denizlispor

Fırtına 1 attı 3 aldı

Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezası onandı

Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezası onandı

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.