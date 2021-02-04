Abdullah Avcı: Trabzonspor hep ilk 4'te olmalı

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Harika bir oyuncu grubuna sahip olduğunu söyleyen Avcı, "İspat maçı bunlar. Harika bir oyuncu grubuna sahibim. Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanda fazla kalmak istiyorlar. Bazen yoğun tempodan günleri şaşırıyoruz. her şeyi denediler, belki de şut atma rekor kırdılar." dedi.

Camianın kendilerine enerji verdiğini belirten teknik adam, "Trabzonspor hep ilk 4'te olmalı. Trabzonspor her hafta ispat maçına çıkacak. Camia, bize çok iyi enerji veriyor. Adım adım gideceğiz. Başkana ve yönetime sağlıklı çalışma ortamı verdikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Malatyaspor için hazırlanmalarını ifade eden Avcı, "Bu Play Station oyunu değil. Elinle hemen bir şeyleri yerleştiremiyorsun. Yorgunluk var, toparlanıp Malatyaspor maçına hazırlanmamız gerekecek." dedi.

