Abdullah Avcı: Trabzonspor'u her hoca ister

Trabzonspor'da yeni sezonda teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak konusu olurken, Hüseyin Çimşir'in yerine ligde Kayserispor ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında takımın başında Eddie Newton yer alacak.

Öte yandan Trabzonspor yönetimi yeni teknik direktör için Abdullah Avcı ile yakın temasta. Deneyimli teknik adam da bordo mavililere sıcak bakıyor.

Abdullah Avcı ise yaptığı açıklamada, "Trabzonspor şampiyonluğu Anadolu'ya ilk olarak götürme başarısını gösteren ve defalarca bunu başaran bir takım. Trabzonspor'da görev yapmak her hocanın isteğidir. Kamuoyunda gerek taraftarların gerekse camianın gösterdiği teveccüh gurur verici. Biz de gelişmeleri yakından takip edip sürecin sonucunu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MENAJERİ DE AÇIKLADI

Deneyimli teknik adamın menajeri Ömer Özen, deneyimli teknik adamın Trabzonspor hakkındaki düşüncelerini aktadı. Ömer Özen, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un iki stoper ve iki orta saha transferiyle çok başarılı olacağını söyledi" dedi.