SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Abdullah Avcı: Trabzonspor'u her hoca ister

Abdullah Avcı: Trabzonspor'u her hoca ister

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.07.2020 10:15 | Son Güncelleme

Abdullah Avcı, futbol gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bordo mavili takımla ismi anılan deneyimli teknik adam, "Trabzonspor'da görev yapmak her hocanın isteğidir. Kamuoyunda gerek taraftarların gerekse camianın gösterdiği teveccüh gurur verici. Biz de gelişmeleri yakından takip edip sürecin sonucunu bekleyeceğiz" dedi. Menajeri ise, Avcı'nın Karadeniz ekibinde çok başarılı olacağını söyledi.

Abdullah Avcı: Trabzonspor'u her hoca ister

Trabzonspor'da yeni sezonda teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak konusu olurken, Hüseyin Çimşir'in yerine ligde Kayserispor ve Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında takımın başında Eddie Newton yer alacak.

Öte yandan Trabzonspor yönetimi yeni teknik direktör için Abdullah Avcı ile yakın temasta. Deneyimli teknik adam da bordo mavililere sıcak bakıyor.

Abdullah Avcı ise yaptığı açıklamada, "Trabzonspor şampiyonluğu Anadolu'ya ilk olarak götürme başarısını gösteren ve defalarca bunu başaran bir takım. Trabzonspor'da görev yapmak her hocanın isteğidir. Kamuoyunda gerek taraftarların gerekse camianın gösterdiği teveccüh gurur verici. Biz de gelişmeleri yakından takip edip sürecin sonucunu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MENAJERİ DE AÇIKLADI

Deneyimli teknik adamın menajeri Ömer Özen, deneyimli teknik adamın Trabzonspor hakkındaki düşüncelerini aktadı. Ömer Özen, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un iki stoper ve iki orta saha transferiyle çok başarılı olacağını söyledi" dedi.

ÖMER ÖZEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başına geçmesi halinde bu takımın birkaç transferle iyi yerlere geleceğini ilettiğini söyleyen menajeri Ömer Özen, "Abdullah hoca, Trabzonspor'un çok yeterli bir takım olduğunu ve eksik bölgelere takviye yapılması halinde çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi. Deneyimli teknik adam İki stoper, iki orta saha. 6 ve 8 numara olarak Trabzonspor'un eksiklerini belirledi." diye konuştu.

(FUTBOL ARENA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay 18 yaşından küçük kızıyla yaşıyordu! Korkunç olay
Crystal Palace kadar gol attıCrystal Palace kadar gol attı
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Kızıyla birlikte yaşayan kişiye ve babasına ateş açtı

Dünyanın gözü orada! Kalabalık her geçen saniye artıyor

Dünyanın gözü orada! Kalabalık her geçen saniye artıyor

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!

PFDK'dan Vedat Muriqi'e flaş ceza

PFDK'dan Vedat Muriqi'e flaş ceza

Lyon, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!

Lyon, Fenerbahçeli yıldızı istiyor!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık açıklandı!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Trabzonspor, Ankaragücü'ne takıldı!

Trabzonspor, Ankaragücü'ne takıldı!

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

2 şok birden! G.Saray maçında yoklar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdullah Avcı: Trabzonspor'u her hoca ister

Abdullah Avcı'dan Trabzonspor açıklaması

Trabzonspor - Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık

Final maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor'un deplasman performansı ön planda

Deplasman performansı ön planda

Sörloth, Crystal Palace kadar gol attı

Crystal Palace kadar gol attı

Trabzonspor'da son 9 sezonluk başarı hesabı

Son 9 sezonluk başarı hesabı

Trabzonspor Abdullah Avcı ile prensipte anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.