Abdullah Avcı yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in yeni sezonunda yayıncı kuruluşun yorumcusu oldu. Bir süre önce futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin ile anlaşan kanal, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yla da el sıkıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Avcı'nın bu kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Avcı, Sözleşmesindeki madde gereği, takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alacak. Tecrübeli teknik adam, böylece iki ayrı yerden gelir elde etmiş olacak. 57 yaşındaki teknik direktör Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen yıl 12 milyon TL kazanan Abdullah Avcı, 2 yıl daha takım çalıştırmazsa toplam 24 milyon TL siyah beyazlı kulüpten alacak.

