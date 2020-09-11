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Abdullah Avcı yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.09.2020 11:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu. Bir süredir çalıştırmayan deneyimli teknik direktör, yayıncı kuruluşta yorumculuk yapma kararı aldı. Avcı, ayrıca takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş almaya da devam edecek. Tecrübeli teknik adamın bu tercihi, Beşiktaş taraftarını kızdırdı.

Abdullah Avcı yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in yeni sezonunda yayıncı kuruluşun yorumcusu oldu. Bir süre önce futbolu bırakan Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin ile anlaşan kanal, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'yla da el sıkıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Avcı'nın bu kararına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Avcı, Sözleşmesindeki madde gereği, takım bulana kadar Beşiktaş'tan maaş alacak. Tecrübeli teknik adam, böylece iki ayrı yerden gelir elde etmiş olacak. 57 yaşındaki teknik direktör Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen yıl 12 milyon TL kazanan Abdullah Avcı, 2 yıl daha takım çalıştırmazsa toplam 24 milyon TL siyah beyazlı kulüpten alacak.

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