Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Senegalli gol kralı Mbaye Diagne'yi satmak zorunda olmadıklarını, golcü futbolcunun değerini bulması durumunda satışına onay verileceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında yaptığı kampı takip eden basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelen Albayrak, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Transferde ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Albayrak, "Hesabımızı, kitabımızı iyi yapmamız lazım. Hocamızın raporu doğrultusunda baktığımız futbolcular var ama çok iyi düşünmemiz, hesap etmemiz lazım. Ödemelerini de düşünmemiz gerek. Kolay işler değil. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. 4-5 saatlik uykuyla geçiriyoruz. Bin kişiyle görüşüyorsun. Bazısının kulübüyle bazısının kendisiyle bazısının da menajeriyle anlaşamıyorsun." diye konuştu.

Geride kalan sezonu 30 golle tamamlayan Diagne'ye tekliflerin olduğunu vurgulayan Abdurrahim Albayrak, "Diagne'yi illaki satacağız diye bir şey yok. Kıymetini bulursak satarız. İsteyen kulüpler var. Bunlar var diye de bedavaya verecek halimiz yok. Değerini bulursa onay veririz. Değerini bulmayan futbolcuyu vermemiz söz konusu değil. Son kararı hocamız verecek. Bizler menajerler aracılığıyla gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Hoca gitmesine müsaade ederse biz de kendi kulübümüzün menfaatlerini düşünerek bir karar veririz." ifadelerini kullandı.