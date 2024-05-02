Abdurrahim Albayrak geri mi dönüyor? Sessizliğini bozdu, 'Dursun Özbek' açıklaması dikkat çekti

Galatasaray'da 25 Mayıs'ta gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden adaylığını açıklayan başkan Dursun Özbek'in listesinde olacağı konuşulan Abdurrahim Albayrak, sessizliğini bozdu.

ALBAYRAK'TAN 'DURSUN ÖZBEK' MESAJI

Son günlerde Galatasaray seçimleri için listelerde ismi geçen Abdurrahim Albayrak, yaptığı açıklamada, "Benim tek isteğim Galatasaray'da Dursun Özbek’in tekrardan aday olmasıydı. Devam etmesi çok önemliydi. Galatasaray kongre üyesi olarak başka beklentim olamaz" ifadelerini kullandı.

ÖZBEK'İN LİSTESİNDE YER ALACAK MI?

Özbek'in listesinde yer alıp almayacağı konusunda ise kesin bir bilgi verilmese de Albayrak'ın açıklamaları, bu yönde güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

SÜHEYL BATUM VE ÜNAL AYSAL SÜRPRİZİ

Dursun Özbek'in tekrar aday olacağını açıklamasının ardından Galatasaray'da muhalif kanadın Prof. Dr. Süheyl Batum'u aday göstermeye karar verdiği ve destek için eski başkan Ünal Aysal'ın da sahneye çıktığı iddia edildi.

Listede Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de bulunduğu belirtildi. Abdurrahim Albayrak'ın da ikna edilmeye çalışıldığı ve sürecin aktif bir parçası olarak Rezan Epözdemir'in rol aldığı ifade edildi.

ERDEN TİMUR BIRAKIYOR

Öte yandan Erden Timur'un ise görevi bırakacağı ve Özbek'in listesinde yer almayacağı da belirtiliyor.