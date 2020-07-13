Abdurrahim Albayrak'tan Emre Kılınç takibi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Emre Kılınç transferini büyük ölçüde noktaladığı iddia edilirken oyuncunun adı son günlerde Fenerbahçe ile anılmıştı
Sivasspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Emre Kılınç gol atarken başarılı bir performans ortaya koydu.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçının ardından dikkat çeken bir harekete imza attı. Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ın Instagram'da bir fan sayfasını takibe aldı. Sarı kırmızılı taraftarlar transferin artık büyük ölçüde bittiğini ifade etmeye başladı.
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