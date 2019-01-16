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Abdurrahim Albayrak'tan forvet cevabı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.01.2019 08:14 | Son Güncelleme

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, taraftarların merakla beklediği forvet transferi hakkında konuştu.

Abdurrahim Albayrak'tan forvet cevabı

Devre arası transfer döneminde kadrosuna henüz forvet takviyesi yapmayan Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, "Taraftarlar forvet transferini çok merak ediyor. Hafta sonuna yetişecek mi?" sorusuna "Biz de çok merak ediyoruz." cevabını verdi. Öte yandan Ocak ayında forvet transferi sözü veren ve Twitter hesabından transfer yapılacağını belirten tweetler atan Albayrak'ın bu tweetleri de silmesi dikkat çekti.

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Spor Toto Süper Lig abdurrahim albayrak Galatasaray

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