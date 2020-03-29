SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Abdurrahim Albayrak, "taburcu oluyor" iddialarına cevap verdi.

Abdurrahim Albayrak, "taburcu oluyor" iddialarına cevap verdi.

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.03.2020 21:48 | Son Güncelleme

Medyada çıkan "Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak" taburcu oluyor haberlerinden sonra Abdurrahim Albayrak yeni bir açıklama yayınladı.

Abdurrahim Albayrak, "taburcu oluyor" iddialarına cevap verdi.

Galatasaray’da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın ardından Fatih Terim’in de koronavirüs testinin pozitif çıkmıştı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner yaptığı açıklamada her iki ismin son testlerinin negatif çıktığını iddia etmişti.

"YARIN TABURCU OLACAKLAR"

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in son testleri negatif. Yakında taburcu olacaklar.” ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Tunç Üner, yaptığı paylaşımda "Nerede kalmıştık?" ifadesini kullandıktan sonra "Yakında taburcu olacaklar" detayını ekledi.

by

ABDURRAHİM ALBAYRAK YALANLADI

Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

gf


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılarİstanbul’da koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar
F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray abdurrahim albayrak koronavirüs fatih terim

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den yeni 'koronavirüs' açıklaması: Hava yoluyla bulaşmıyor

DSÖ'den yeni 'koronavirüs' açıklaması: Hava yoluyla bulaşmıyor

Kocaeli'de 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz koronavirüse yakalandı

Kocaeli'de 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz koronavirüse yakalandı

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Albayrak'ın oğlu iyileştiğini açıkladı

Albayrak'ın oğlu iyileştiğini açıkladı

Ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı!

Ligler ne zaman başlayacak? Açıklandı!

Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar!

Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdurrahim Albayrak, "taburcu oluyor" iddialarına cevap verdi.

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Fatih Terim taburcu mu oluyor? Kızından açıklama geldi!

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu iyileştiğini açıkladı

Albayrak'ın oğlu iyileştiğini açıkladı

Mario Balotelli için Galatasaray iddiası

Balotelli için Galatasaray iddiası

Club Brugge Ryan Donk'un peşinde

Eski kulübü Ryan Donk'un peşinde

Mariano: Ligler ertelenmeseydi, maça çıkmayacaktık!

G.Saraylı yıldızdan flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.