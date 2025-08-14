Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra acil ameliyata alındı

Gaziantepli 28 yaşındaki Rabia Köroğlu, ikinci çocuğuna hamileliğinin 37. haftasında kontrol amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitti.

Doğum süreci takip edilen Köroğlu, Kardiyoloji servisine yönlendirildi. Risk yüzünden doğuma alınan ve aort damarının yırtıldığı tespit edilen genç kadın, Büşra ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdikten sonra acilen kalp ameliyatına alındı. Aort kapağı ve kalbini besleyen damarları değiştirilen Köroğlu, sağlığına kavuşarak bebeğini kucağına aldı.

AORT YIRTILMASI YÜZÜNDEN ABİSİNİ KAYBETTİ

Rabia Köroğlu, aort damarı yırtılan 2 abisinden birini kaybettiğini, diğerinin de ameliyat olduğunu, aynı rahatsızlığın kendisinde de doğum sürecinde görüldüğünü anlattı.

Hamilelik sürecinde tansiyonunun yükselmesi üzerine kontrol amacıyla hastaneye gittiğini, yapılan tetkiklerin ardından Kardiyoloji bölümüne yönlendirildiğini belirten Köroğlu, "Hamileliğimin sonlandırılması önerildi ama bu kararı kabul etmedim. Aynı gün içerisinde sezaryenle doğum yaptım ve ardından kalp ameliyatına alındım. Çok şükür hem bebeğim hem ben sağlıklı şekilde taburcu olduk." dedi.