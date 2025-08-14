Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra acil ameliyata alındı

Gaziantep'te doğum yapan genç bir kadın hamilelik döneminde vefat eden abisinin yaşadığı sağlık problemini doktoruyla paylaştı. Aort damarı yırtılan abinin başına gelenler annede de ortaya çıktı. Doğumun hemen ardından girdiği kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Mehmet Karahan bu durumun sebebini açıkladı.

Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra acil ameliyata alındı

Gaziantepli 28 yaşındaki Rabia Köroğlu, ikinci çocuğuna hamileliğinin 37. haftasında kontrol amacıyla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine gitti.

Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra acil ameliyata alındı 1

Doğum süreci takip edilen Köroğlu, Kardiyoloji servisine yönlendirildi. Risk yüzünden doğuma alınan ve aort damarının yırtıldığı tespit edilen genç kadın, Büşra ismini verdiği bebeğini dünyaya getirdikten sonra acilen kalp ameliyatına alındı. Aort kapağı ve kalbini besleyen damarları değiştirilen Köroğlu, sağlığına kavuşarak bebeğini kucağına aldı.

AORT YIRTILMASI YÜZÜNDEN ABİSİNİ KAYBETTİ

Rabia Köroğlu, aort damarı yırtılan 2 abisinden birini kaybettiğini, diğerinin de ameliyat olduğunu, aynı rahatsızlığın kendisinde de doğum sürecinde görüldüğünü anlattı.

Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra acil ameliyata alındı 2

Hamilelik sürecinde tansiyonunun yükselmesi üzerine kontrol amacıyla hastaneye gittiğini, yapılan tetkiklerin ardından Kardiyoloji bölümüne yönlendirildiğini belirten Köroğlu, "Hamileliğimin sonlandırılması önerildi ama bu kararı kabul etmedim. Aynı gün içerisinde sezaryenle doğum yaptım ve ardından kalp ameliyatına alındım. Çok şükür hem bebeğim hem ben sağlıklı şekilde taburcu olduk." dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sokak satıcısından aldı, hayatını kaybetti! Kısa sürede öldürüyor...Sokak satıcısından aldı, hayatını kaybetti! Kısa sürede öldürüyor...
Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı!Sürücüyü gasp etmeye çalıştı hayatının şokunu yaşadı!

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Görür'den İstanbul için tedirgin eden açıklama

Instagram'ın yeni özelliği tepki çekti! Savcılardan uyarı...

Instagram'ın yeni özelliği tepki çekti! Savcılardan uyarı...

Sokak satıcısından aldı, hayatını kaybetti! Kısa sürede öldürüyor...

Sokak satıcısından aldı, hayatını kaybetti! Kısa sürede öldürüyor...

Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra...

Abisinin yaşadığı başına geldi! Doğumdan hemen sonra...

Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...

Anne dehşeti kan dondurdu! Yapmadığı işkence kalmamış...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.