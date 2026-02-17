Kıbrıs'ta sahte düğünle ölen sevgilisiyle evlendi: Kendi kızının serveti kaçırdı!

İngiltere’de kan donduran bir miras savaşı mahkemede patladı. Meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden iş kadınının 500 bin sterlinlik servetine konmak isteyen sevgilisinin sahte evlilik belgesi ve sahte vasiyet hazırladığı ortaya çıktı. Hakim, “Bu açık bir dolandırıcılık” diyerek sert çıktı.

46 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Londra’da temizlik şirketi sahibi olan Kassy Sinar, 2023’ün Ekim ayında meme kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. 2022’de hazırladığı resmi vasiyetinde tüm mal varlığını 16 yaşındaki kızı Jocey için güvence altına almıştı.

Ancak ölümünün ardından ortalık karıştı.

“GİZLİCE EVLENDİK” DEDİ, BELGE SAHTE ÇIKTI

Kızının babası olan eski eşi Cengiz Arif, 2023 tarihli yeni bir vasiyet ortaya koyarak tüm servetin kendisine bırakıldığını iddia etti. Üstelik 2006 yılında Kıbrıs’ta gizlice evlendiklerini öne sürdü.

Ancak yapılan resmi incelemelerde söz konusu tarihte böyle bir evlilik kaydının bulunmadığı belirlendi. Belgede adı geçen yetkilinin o tarihte görevde olmadığı da ortaya çıktı.

İMZA TAKLİT EDİLMİŞ

Mahkemeye sunulan 2023 tarihli vasiyet için el yazısı uzmanı devreye girdi. Uzman, imzanın Kassy Sinar’a ait olmadığını ve taklit izleri taşıdığını bildirdi.

Yüksek Mahkeme Hakimi, hem evlilik belgesinin hem de yeni vasiyetin sahte olduğuna hükmetti. 2022 tarihli vasiyet geçerli sayıldı.

KİRALARI TOPLAMIŞ

Dava sırasında Arif’in, Sinar’ın Londra’daki evinden elde edilen 35 bin sterlinden fazla kira gelirini kendi hesabına aktardığı da ortaya çıktı. Mahkeme, Arif’in miras üzerindeki tüm yetkilerini kaldırdı ve mal varlığına müdahalesini yasakladı.

Ayrıca yaklaşık 206 bin sterlinlik dava masrafını ödemesine karar verildi.