16’ncı yüzyılda yapılan, 4 asırlık camide ilk teravih heyecanı

Tasmakıran Camii, asırlara meydan okuyan tarihiyle Ramazan ayında yeniden kapılarını açıyor. 16’ncı yüzyılda inşa edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin titiz restorasyon çalışmalarıyla özgün dokusu korunarak ayağa kaldırılan tarihi cami, ilk teravih namazıyla birlikte yeniden ibadete hazır hale geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 'tarihe vefa, geleceğe miras' vizyonu doğrultusunda kentin kültürel ve manevi değerlerini yaşatmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TARİHİ YAPI YENİDEN İBADETE HAZIR

Bu kapsamda Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından Melikgazi ilçesinde bulunan ve 16’ncı yüzyılda inşa edilen Tasmakıran Camii’nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda hayata geçirilen restorasyon çalışmaları, Ramazan ayı öncesinde bitirilerek tarihi yapı yeniden ibadete hazır hale getirildi.

ÖZGÜN MİMARİ DOKUSU KORUNDU

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın titiz ve yakın takibinde yürütülen çalışmalarla, caminin özgün mimari dokusu korunurken, yapı özgün dokusuna uygun olarak restorasyonu tamamlandı.

Çevre düzenlemeleriyle birlikte bölgeye değer katan Tasmakıran Camii, ibadet mekanı olmasının yanı sıra kültürel bir cazibe merkezi kimliği de kazandı.

Başkan Büyükkılıç; daha önce yaptığı açıklamalarda caminin Ramazan ayında yeniden ibadete açılacağı sözünü vermişti.

Verilen sözün tutulmasıyla birlikte, tarihi camide ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü saat 19.40’ta kılınacak.

6 bin yıllık geçmişiyle Anadolu’nun en kadim şehirlerinden biri olan Kayseri’de, tarihi eserleri gün yüzüne çıkarma ve gelecek nesillere aktarma vizyonuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle kentin kültürel mirasına bir değer daha kazandırmış oldu.

Tarihi Kayseri Mahallesi’ne yakın konumuyla dikkat çeken Tasmakıran Camii, aslına uygun restorasyon anlayışı ve çevre düzenlemesiyle birlikte şehrin inanç turizmine ve kültürel hayatına katkı sunmaya hazırlanıyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

