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Aboneliği olan uygulamalarda sizi uyarıyor!

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TEKNOLOJİ  | 20.06.2019 09:44 | Son Güncelleme

Apple’ın WWDC 19 etkinliğinde tanıtmış olduğu iOS 13 sürümünün yeni özellikleri geçtiğimiz günlerde yayınlanan Beta 2 ile ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi App Store’da yer alan uygulamaların bir çoğunda aylık veya yıllık abonelik sistemi yer alıyor.

Aboneliği olan uygulamalarda sizi uyarıyor!

Kullanıcılar Apple ID’leri ile uygulamalara ücret ödeyerek abone olabiliyor. Ancak çoğu zaman abone olunan uygulamalar unutulabiliyor.

Apple da bunun önüne geçmek için iOS 13 ile yeni özelliğini kullanıma sundu. Eğer silmek istediğiniz uygulamada abonelik sistemi varsa; uygulama silindikten sonra karşınıza uyarı ekranı çıkıyor.

Bu uygulama için aboneliğinizin olduğunu belirten bu uyarı ekranından, aboneliği yönet seçeğini tıklayarak, aboneliğinizi sonlandırabiliyorsunuz.

iOS 13 Beta nasıl yüklenir?

1.Adım: Safari üzerinden Beta Profiles sayfasını açın.
2.Adım: iOS 13 kutucuğundan Download seçeneğine tıklayın.
3.Adım: Download dedikten sonra profiliniz otomatik olarak indirilecektir. Ayarlar’a gidin.
4.Adım: Ayarlar menüsünden profili yükle seçeneğine tıklayın.
5.Adım: Profili yükledikten sonra iPhone’unuz yeniden başlatılacak.
6.Adım: iPhone açıldığında; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13’ü indirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple WWDC 19

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