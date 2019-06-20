Aboneliği olan uygulamalarda sizi uyarıyor!

Kullanıcılar Apple ID’leri ile uygulamalara ücret ödeyerek abone olabiliyor. Ancak çoğu zaman abone olunan uygulamalar unutulabiliyor.

Apple da bunun önüne geçmek için iOS 13 ile yeni özelliğini kullanıma sundu. Eğer silmek istediğiniz uygulamada abonelik sistemi varsa; uygulama silindikten sonra karşınıza uyarı ekranı çıkıyor.

Bu uygulama için aboneliğinizin olduğunu belirten bu uyarı ekranından, aboneliği yönet seçeğini tıklayarak, aboneliğinizi sonlandırabiliyorsunuz.

iOS 13 Beta nasıl yüklenir?

1.Adım: Safari üzerinden Beta Profiles sayfasını açın.

2.Adım: iOS 13 kutucuğundan Download seçeneğine tıklayın.

3.Adım: Download dedikten sonra profiliniz otomatik olarak indirilecektir. Ayarlar’a gidin.

4.Adım: Ayarlar menüsünden profili yükle seçeneğine tıklayın.

5.Adım: Profili yükledikten sonra iPhone’unuz yeniden başlatılacak.

6.Adım: iPhone açıldığında; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13’ü indirebilirsiniz.

Doom Eternal için 4K ekran görüntüleri yayınlandı!



