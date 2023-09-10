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Aboubakar'a akılalmaz teklif! Beşiktaş'ta kalmak için müthiş parayı elinin tersiyle itti

10.09.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, kendisine Katar'dan gelen dev teklifi elinin tersiyle itti.

Aboubakar'a akılalmaz teklif! Beşiktaş'ta kalmak için müthiş parayı elinin tersiyle itti
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Aboubakar'a, Arap Yarımadası'ndan inanılmaz bir teklif geldi. Katar Ligi ekibi Al Rayyan'ın, Aboubakar için girişimde bulunduğu öğrenildi.

10 MİLYON EURO

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Aboubakar'a 10 milyon euro'luk teklifte bulunan Katar ekibinin bu teklifi siyah-beyazlılarda kafaları karıştırdı. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen yıldız oyuncu ise yönetimi mutlu etti.

ELİNİ TERSİYLE İTTİ

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Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon euro kazanan Aboubakar, kendisine yapılan 10 milyon euro'luk teklifi elinin tersiyle itti ve Beşiktaş'ta kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
aboubakar beşiktaş kata

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