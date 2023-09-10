Aboubakar'a akılalmaz teklif! Beşiktaş'ta kalmak için müthiş parayı elinin tersiyle itti

Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu olarak gösterilen Aboubakar'a, Arap Yarımadası'ndan inanılmaz bir teklif geldi. Katar Ligi ekibi Al Rayyan'ın, Aboubakar için girişimde bulunduğu öğrenildi.

10 MİLYON EURO

Aboubakar'a 10 milyon euro'luk teklifte bulunan Katar ekibinin bu teklifi siyah-beyazlılarda kafaları karıştırdı. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen yıldız oyuncu ise yönetimi mutlu etti.

ELİNİ TERSİYLE İTTİ

Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon euro kazanan Aboubakar, kendisine yapılan 10 milyon euro'luk teklifi elinin tersiyle itti ve Beşiktaş'ta kaldı.

