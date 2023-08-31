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Aboubakar attı, adını tarihe yazdı! Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i eleyerek gruplara kalmayı başardı

31.08.2023 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, play-off turu rövanşında sahasında ağırladığı Dinamo Kiev'i tek golle mağlup ederek ön eleme ve play-off'ta 6'da 6 yaparak adını gruplara yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında temsilcimiz Beşiktaş, 3-2'nin rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını İstanbul'da ağırladı. Rakibini Aboubakar'ın kaydettiği tek golle 1-0 mağlup eden Siyah-Beyazlılar rakibini toplamda 4-2 mağlup ederek adını gruplara yazdırmayı başardı.

BUSHCHAN İZİN VERMEDİ

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Karşılaşmaya hızlı başlayan temsilcimizde 17'nci dakikada Salih Uçan ceza sahası dışından enfes bir şut çekti ancak Bushchan gole izin vermedi.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

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Üst üste ataklarına devam eden temsilcimiz bu kez Muleka'yla gole yaklaştı. 18'nci dakikada Muleka'nın şutu kalecinin soluna giderken toğ direğe çarptı.

ABOUBAKAR'DAN MÜTHİŞ GOL

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Karşılaşmada dakikalar 52'yi gösterirken Aboubakar ceza sahasında attığı çalımlarla takımı 1-0 öne geçirmeyi başardı.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

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Bu golle birlikte Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarındaki 11'inci golünü Dinamo Kiev ağlarına gönderen Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılar adına bu turnuvalarda Bobo (12) ve Ricardo Quaresma'nın (12) ardından en yüksek sayıya ulaşan yabancı oyuncu oldu.

6'DA 6

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Öte yandan Siyah-Beyazlılar bu maçtan da galibiyetle ayrılarak ön elem ve play-off turlarında çıktığı tüm müsabakalardan galibiyetle ayrılmayı başardı.

RASHICA İLK KEZ 11'DE

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Beşiktaş'ın yeni transferlerden Milot Rashica, siyah-beyazlı kariyerinde ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçta Bakhtiyor Zaynutdinov'un attığı galibiyet golünün pasını vererek siyah-beyazlıların İstanbul'a 3-2 galip dönmesinde kritik rol oynayan Beşiktaşlı oyuncu, Dinamo Kiev'le oynanan ikinci maça teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla hücum bölgesinin sağında başladı.

Ghezzal'ın yokluğunda bu sezon sağ açıkta oynayan Onur Bulut ise Masuaku'nun yokluğunda sol bekte görev aldı.

LUCESCU İLK MAÇTAKİ KADROYU BOZMADI

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Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, Bükreş'te oynanan maçta sahaya sürdüğü kadroyu değişiklik yapmadan İstanbul'da da görevlendirdi.

Kaleyi Georgiy Bushchan'a veren Lucescu; savunma dörtlüsünü Oleksandr Tymchyk, Denys Popov, Oleksandr Syrota, Vladyslav Dubinchak'tan oluştururken, orta sahada Oleksandr Karavaev, Serhiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Nazar Voloshyn, Vitaliy Buyalskiy'e forma verdi. Dinamo Kiev'in forvet hattında ise Vladyslav Vanat görev aldı.

Öte yandan az sayıda Dinamo Kiev taraftarı da karşılaşmayı kendilerine ayrılan tribünden takip etti.

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