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Aboubakar Fenerbahçe'ye gidiyor mu? Beşiktaş kulübünden çıkan iddialar sonrası resmi açıklama geldi

15.01.2024 17:04 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Crespo ile takas olacağına yönelik çıkan haberleri yalanladı. Dün sosyal medyada çıkan bu haber kısa sürede gündeme oturmuş ve iki takım taraftarları arasında tartışmalara neden olmuştu.

Aboubakar Fenerbahçe'ye gidiyor mu? Beşiktaş kulübünden çıkan iddialar sonrası resmi açıklama geldi
Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik yalanlama siyah-beyazlı kulüpten geldi.

ABOUBAKAR-CRESPO TAKASI

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Dün akşam saatlerinde sosyal medyada çıkan Aboubakar-Crespo takası kısa süre içinde gündeme oturmuştu.

BEŞİKTAŞ YALANLADI

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz." denildi.

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