Aboubakar Fenerbahçe'ye gidiyor mu? Beşiktaş kulübünden çıkan iddialar sonrası resmi açıklama geldi

Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik yalanlama siyah-beyazlı kulüpten geldi.

ABOUBAKAR-CRESPO TAKASI

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada çıkan Aboubakar-Crespo takası kısa süre içinde gündeme oturmuştu.

BEŞİKTAŞ YALANLADI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Sosyal Medya mecralarında futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Vincent Aboubakar kulübümüzün oyuncusu olup, şu anda Kamerun Milli Takımı kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuz Aboubakar'ın bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz." denildi.





