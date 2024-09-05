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Aboubakar ile anlaşma sağlandı... Beşiktaş takımdan gönderiyor! Hem de Süper Lig ekibine...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.09.2024 08:31
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Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile sözleşme feshi için karşılıklı anlaşma sağlarken. Aboubakar bir yıllığına kiralık olarak Hatayspor'a gideceği öğrenildi. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı isimlerin başında gelen Vincent Aboubakar ile alakalı olarak yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan ve beklentilerin altında kalan Aboubakar için Beşiktaş yönetimi harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİYOR

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Yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş, Kamerunlu golcüyle sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı.

SÜPER LİG'DE KALACAK

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Sports Digitale'nin haberine göre, Beşiktaş, Kamerunlu golcüyle sözleşme fesih konusunda anlaşma sağladı. Aboubakar'ın bir sene kiralık olarak Hatayspor'a gideceği belirtildi.

15 GOLE KATKI

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Geçen sezon 19 tanesi ilk 11 olmak üzere toplamda 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol ve 3 asistlik performans göstermişti. 32 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 3.4 milyon Euro.

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transfer Hatayspor son dakika aboubakar beşiktaş
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