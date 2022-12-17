Aboubakar yeniden Süper Lig'i sallamaya geliyor! Beşiktaşlı taraftarlar şok içinde...

Aboubakar, Türkiye'ye dönüyor... Daha rekabetçi bir ligde forma giymek için Arabistan'ın Al Nassr takımından ayrılacağını açıklayan Aboubakar için Fenerbahçe devreye girdi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI YALANLANDI

Aboubakar'ın takımdan ayrılacağının kesinleşmesinin ardından adı yeniden Beşiktaş ile anılmış fakat Ahmet Nur Çebi tarafından veto edilmişti. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulüp resmen devreye girdi.

SAKATLIK SONRASI GÖRÜŞTÜLER

Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet transferi yapmaya karar veren Fenerbahçe, Aboubakar için temaslara başladı. Yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin Al Nassr ile pazarlık masasında olduğu iddia edildi.



