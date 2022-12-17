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Aboubakar yeniden Süper Lig'i sallamaya geliyor! Beşiktaşlı taraftarlar şok içinde...

17.12.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligimizde Beşiktaş forması giyerek siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Aboubakar yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Al Nassr'dan ayrılarak kariyerine daha rekabetçi bir kulüpte devam etmek isteyen yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Aboubakar yeniden Süper Lig'i sallamaya geliyor! Beşiktaşlı taraftarlar şok içinde...

Aboubakar, Türkiye'ye dönüyor... Daha rekabetçi bir ligde forma giymek için Arabistan'ın Al Nassr takımından ayrılacağını açıklayan Aboubakar için Fenerbahçe devreye girdi.

BEŞİKTAŞ İDDİALARI YALANLANDI

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Aboubakar'ın takımdan ayrılacağının kesinleşmesinin ardından adı yeniden Beşiktaş ile anılmış fakat Ahmet Nur Çebi tarafından veto edilmişti. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli kulüp resmen devreye girdi.

SAKATLIK SONRASI GÖRÜŞTÜLER

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Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet transferi yapmaya karar veren Fenerbahçe, Aboubakar için temaslara başladı. Yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin Al Nassr ile pazarlık masasında olduğu iddia edildi.


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