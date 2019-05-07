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Aç kalan yavru ayı sokağa indi, vatandaşlar telefonlarına sarıldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 07.05.2019 22:39 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta iftar saatinde evlerden çıkan yemek kokularını alan yavru ayı vatandaşlara aldırış etmeden sokağa indi. Vatandaşların gözleri önünde çöp konteynerinde yiyecek arayan ayı ise vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sarıkamış’ta yaşayan boz ayıları günün her saatinde sokakta görmeye alışan vatandaşlar, bu kez iftar saatine dakikalar kala etrafa yayılan yemek kokularını alan yavru ayının sokakta dolaştığına şahit oldu. Çöp konteynerini devirerek yiyecek arayan yavru boz ayı, vatandaşlara aldırış etmeden saatlerce sokakları gezdi.

Yavru ayıyı gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Bir süre sokaklarda yiyecek arayan yavru ayıya vatandaşlar da yiyecek bıraktı. Karnını doyuran yavru ayı daha sonra salına salına yuvasına döndü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış Yavru Ayı

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