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Acele edin! Bu oyunlar ücretsiz oldu! Milyonlarca oyunsever bu anı bekliyordu...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Sony Interactive Entertainment 2019 Mart ayından bu yana yaptığı gibi Temmuz ayında da PS4’e özel aboneliği olan kullanıcılarına hediye ettiği oyunları duyurdu. PS Plus üyelerine özel her ay en az iki oyun hediye eden teknoloji devi bu ay da oyunseverleri memnun edecek gibi görünüyor. Peki Temmuz’da ücretsiz Playstation Plus oyunları neler? İşte Temmuz ayının ücretsiz oyunları!

Acele edin! Bu oyunlar ücretsiz oldu! Milyonlarca oyunsever bu anı bekliyordu...

Teknoloji devi Sony, Playstation Plus'ın Temmuz ayı ücretsiz oyunlarını kullanıcılarına duyurdu. Playstation Plus aboneliğiniz varsa NBA 2K20, Erica ve Rise of the Tomb Raider’ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu ay da oyunseverlere üç güzel oyun sunan Sony bir yılı aşkın süredir izlediği politikayı sürdürüyor.

Oyun listesinin duyurusundan önce Tetris gibi düşük bütçeli oyunların listede olacağı bilgisi kamuoyuna sızmıştı. Fakat Sony kullanıcılarına bu kaliteli oyunları hediye etmeye karar verdi. Şirketin bu cömert tavrı ve kullanıcı odaklı hizmeti oyunseverlerin takdirini kazanmaya devam edecek gibi. Siz de Playstation Plus üyeliğinin ayrıcalığını yaşayacağınız Temmuz ayı ücretsiz oyunlarını indirebilir ve oyun keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

1. NBA 2K20

2K Sports’un yayınladığı NBA 2K20 geçtiğimiz yılın Eylül ayında piyasaya sürüldü. Basketbol heyecanını doruklarına kadar yaşayacağınız NBA serisinin son oyunu sizlere birbirinden eğlenceli oyun modları sunuyor. Kendi oluşturduğunuz oyuncu profilleriyle ya da gerçek oyuncularla basketbol keyfini deneyimleyebilirsiniz. Kariyer modlarıyla sıfırdan bir basketbolcu olarak başlayıp profesyonel bir oyuncu olabilirsiniz. NBA 2K20 ayrıca Chicago Bulls ve Boston Celtics gibi efsane takımların seksenli ve doksanlı yıllarına da yer veriyor. Kullanıcılarına bu eski basketbolcularla da oynayabilme fırsatı tanıyan oyun zengin içeriğiyle oyunseverlerin karşısında.

2. RISE OF THE TOMB RAIDER

Efsane macera oyunu Tomb Raider'ın devamı olan oyun, konusu itibariyle 2013'te yaşananların devamı olarak karşınızda. Ana karakter Lara Corft ile beraber Sibirya bölgesinde birbirinden heyecanlı maceralara girecek ve ölen babasının ölümsüzlükle ilgili yaptığı yarım kalan araştırmaları tamamlamaya çalışacaksanız. Nefes kesen serüvenleri ve ilgi çekici senaryosuyla Rise of the Tomb Raider sizlere keyifli bir oyun deneyimi yaşatacak.

3. ERICA

Temmuz ayında Plus üyelerine özel ücretsiz oyunlardan biri de Erica. İsmini ana karakterinden alan oyunda Erica ile beraber babasının ölümünün perde arkasını çözmeye çalışacaksınız. Birden fazla sonu bulunan bu gerilim oyununda verdiğiniz kararlar ile hikayenin gidişatı değişecek. Oyunu kontrol edebilmek için iki farklı seçenek bulabilirsiniz. Bunlardan birincisi Dualshock 4 kolu diğeri de akıllı telefonunuz... Uygulama dükkanlarından indirebileceğiniz uygulama vasıtası ile oyunu dilerseniz telefonunuzdan kontrol ederek de oynayabileceksiniz. Sony tarafından Plus servisinin onuncu yıl bonus hediyesi olarak duyurulan Erica ile siz de gerilimi sonuna kadar yaşayacaksınız.

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