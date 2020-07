Acele edin! Bu oyunlar ücretsiz oldu! Milyonlarca oyunsever bu anı bekliyordu...

Teknoloji devi Sony, Playstation Plus'ın Temmuz ayı ücretsiz oyunlarını kullanıcılarına duyurdu. Playstation Plus aboneliğiniz varsa NBA 2K20, Erica ve Rise of the Tomb Raider’ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu ay da oyunseverlere üç güzel oyun sunan Sony bir yılı aşkın süredir izlediği politikayı sürdürüyor.

Oyun listesinin duyurusundan önce Tetris gibi düşük bütçeli oyunların listede olacağı bilgisi kamuoyuna sızmıştı. Fakat Sony kullanıcılarına bu kaliteli oyunları hediye etmeye karar verdi. Şirketin bu cömert tavrı ve kullanıcı odaklı hizmeti oyunseverlerin takdirini kazanmaya devam edecek gibi. Siz de Playstation Plus üyeliğinin ayrıcalığını yaşayacağınız Temmuz ayı ücretsiz oyunlarını indirebilir ve oyun keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

1. NBA 2K20

2K Sports’un yayınladığı NBA 2K20 geçtiğimiz yılın Eylül ayında piyasaya sürüldü. Basketbol heyecanını doruklarına kadar yaşayacağınız NBA serisinin son oyunu sizlere birbirinden eğlenceli oyun modları sunuyor. Kendi oluşturduğunuz oyuncu profilleriyle ya da gerçek oyuncularla basketbol keyfini deneyimleyebilirsiniz. Kariyer modlarıyla sıfırdan bir basketbolcu olarak başlayıp profesyonel bir oyuncu olabilirsiniz. NBA 2K20 ayrıca Chicago Bulls ve Boston Celtics gibi efsane takımların seksenli ve doksanlı yıllarına da yer veriyor. Kullanıcılarına bu eski basketbolcularla da oynayabilme fırsatı tanıyan oyun zengin içeriğiyle oyunseverlerin karşısında.