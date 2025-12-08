Mynet Trend

Ünlü yıldız ölümden döndü! Sebebi elektronik sigara çıktı: "İki doz morfin bile işe yaramadı"

“Below Deck” yıldızı Fraser Olender, elektronik sigaranın yol açtığı akciğer hasarı ve damar spazmı nedeniyle kalp krizi geçirip bir hafta hastanede yattı. Şiddetli ağrılara rağmen hayatta kaldığını söyleyerek herkese elektronik sigarayı bırakma çağrısı yaptı.

Çiğdem Sevinç

Reality show Below Deck ile tanınan Fraser Olender, elektronik sigara yüzünden geçirdiği kalp krizi ve akciğer hasarı sonrası ölümden döndüğünü açıkladı. 33 yaşındaki yıldız, yaşadığı korkunç süreci sosyal medya hesabından paylaştı.

“HASTANEYE KALDIRILDIĞIMDA NEFES ALAMIYORDUM”

Olender, birkaç hafta önce şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle apar topar hastaneye kaldırıldığını söyledi. Londra’daki hastanelerde bir hafta boyunca uzmanlara görüldüğünü belirten Olender, “Bende vape zehirlenmesi, yani EVALI vardı. Böyle bir korkuyu ve acıyı hiç yaşamamıştım” dedi.

Doktorların yaptığı incelemede, Olender’in koroner arter spazmı yaşadığı ortaya çıktı. Kalbe kan taşıyan damar aniden kasılınca, genç yıldız tıkayıcı bir durum olmamasına rağmen oksijen yetersizliği nedeniyle kalp krizi (STEMI) geçirdi.

“MORFİNE RAĞMEN ACI DİNMEDİ, ÖLMENİN EŞİĞİNDEYDİM”

Olender, yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu belirterek, “24 saat boyunca çektiğim acı inanılmazdı. İki doz morfin bile işe yaramadı. Acıyı biraz azaltmak için acil serviste yasal olarak verilebilen en güçlü ağrı kesici uygulandı” dedi.

Ünlü isim, fotoğraflar ve videolarla hastanedeki anlarını da paylaştı. Yanında olan sevgilisi Matt Rogers’ın desteği dikkat çekti.

“BİR DAHA ASLA DOKUNMAM”

Şu anda iyileşme sürecinde olan Olender, elektronik sigaranın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkesin anlaması gerektiğini söyledi:

“Bir kişinin bile elektronik sigarayı bırakmasına yardım edecekse bunu anlatmaya değer. Bir daha asla elime almayacağım. Bu aptalca şey yüzünden ölebilirdim.”

