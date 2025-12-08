Mynet Trend

Suudi Arabistan'dan alkol adımı! Bütçeye göre esneklik sistemine geçiliyor

Suudi Arabistan, alkol satışında yeni bir gevşemeye giderek aylık geliri 13 bin 300 doların üzerinde olan, Müslüman olmayan ve oturma iznine sahip kişilere alkol alma hakkı tanıdı. Bu düzenlemeyle yüksek maaşlı yabancılar puan sistemiyle daha fazla ürün alabilecek.

Çiğdem Sevinç

Suudi Arabistan, alkole erişimi sınırlayan kurallarda yeni bir gevşemeye daha gitti. Bloomberg’in haberine göre ülkede artık aylık geliri 13 bin 300 dolar (yaklaşık 565 bin TL) ve üzeri olan, Müslüman olmayan ve oturma iznine sahip kişiler belirli şartlarla alkol satın alabilecek.

Riyad’da bulunan ve şu anda ülkenin tek yasal içki mağazası olan satış noktasına girmek isteyenlerin maaş bordrosu göstererek gelirlerini kanıtlaması gerekiyor.

PARAYA GÖRE ESNEKLİK

Geçen yıl yalnızca yabancı diplomatlara satış için açılan mağaza, son düzenlemeyle birlikte “premium ikamet” statüsüne sahip Müslüman olmayan yabancılara da açıldı.

Mağazada alışveriş aylık puan kotasıyla yapılıyor. Puanı dolanlar daha fazla alkol alamıyor. Ancak premium ikamet sahipleri, yüksek maaşlarına göre daha fazla puan kazanıyor ve bu da daha fazla ürün alabilmelerini sağlıyor. Ayrıca ülkede iki yeni alkol satış noktası daha kurulma aşamasında.

ŞERİAT KURALLARINDA PLANLI GEVŞEME

Alkol konusunda yapılan bu gevşeme, Riyad’ın ekonomi politikasının bir parçası. Suudi Arabistan, büyük ekonomik dönüşüm sürecinde daha fazla yabancı yatırımcı ve yetenek çekmek için katı sosyal kurallarını kademeli olarak esnetiyor.

Bu değişim yalnızca alkolle sınırlı değil. Son yıllarda:

  • Kadınların araç kullanma yasağı kaldırıldı,
  • Konser, etkinlik ve karma sosyal alanlara izin verildi,
  • Turizm sektörü agresif biçimde teşvik edildi.
