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Aceleci kadın, platform ile tren arasında sıkıştı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Singapur’da trene yetişmeye çalışan bir kadın, istasyon güvenlik platform kapısı ile tren arasında sıkıştı.

Yürekleri ağza getiren görüntü Singapur'daki Downtown metro hattı üzerindeki bir istasyonda kaydedildi.

İstasyonun güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, iki kadının kapıları kapanmak üzere olan trene koştukları görülüyor. Öndeki kadın içeriye girdiği anda trenin kapısı kapanıyor, ancak arkadaki kadın da girmek için son anda hamle yapınca, kapalı tren kapısı ile istasyonun platform kapısı arasında sıkışıyor.

Görüntülerde, tren içindeki bir yolcunun, kadının durumunu fark ettiği, treninin kapısını açtığı görülüyor. Saniyeler alan bu süreçte istasyonda da bir panik yaşandığı görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
singapur tren kadın

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