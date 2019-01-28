Acemi sporcuların koşu bandından düştüğü anlar kamerada

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bulunan bir spor salonunda yeni spora başlayan acemi sporcular gülümsetti.
Sporcular, salonda bulunan koşu bandında bir süre koştuktan sonra anlık dalgınlıklarıyla yere çakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.
(İHA)
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