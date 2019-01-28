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Acemi sporcuların koşu bandından düştüğü anlar kamerada

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İLGİNÇ HABERLER  | 28.01.2019 15:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da spor salonunda acemi sporcuların koşu bandından düşerek gülümsettiği anlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde bulunan bir spor salonunda yeni spora başlayan acemi sporcular gülümsetti.

Sporcular, salonda bulunan koşu bandında bir süre koştuktan sonra anlık dalgınlıklarıyla yere çakıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
spor salonu Şanlıurfa

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