8 dakikada bir tekrar ediyor: Uzaydan gelen gizemli sinyalin sırrı çözüldü

MWA, Aralık 2024 ile Eylül 2025 arasında kaynaktan gelen 214 atım saptadı. Gök bilimciler sinyali uzun periyotlu geçici sinyal olarak sınıflandırdı. Araştırmacılara göre bu, kırmızı cüce yerine Güneş benzeri bir yıldızın çevresinde dolanan beyaz cüceden gelen radyo atımlarının ilk tespiti.

UZUN PERİYOTLU GEÇİCİ SİNYALLER

Uzun periyotlu geçici sinyaller, görece yeni tanımlanan bir uzay sinyali türü. Bilim insanları bu tür ışınımı ilk kez 2005’te fark etti ancak bu sinyaller üzerine yoğunlaşan araştırmalar 2022’de başladı. Aralarında yeni çalışmanın bazı araştırmacılarının da bulunduğu bir ekip, 2022’de saptanan sinyalin pulsarlardan farklı olduğunu ortaya koydu. Pulsarlar, hızla dönen ve kısa aralıklarla ışık demetleri yayan nötron yıldızları.

En belirgin fark, atımlar arasındaki süreydi. 2022’de keşfedilen sinyal yaklaşık 18 dakikada bir, bir yıl sonra keşfedilen başka bir sinyal ise 21 dakikada bir atım yapıyordu. Bu uzun atımları neyin ürettiği sorusu açık kaldı.

GPM J071507-114153 SİNYALİNİN BEYAZ CÜCEYLE BAĞLANTISI NASIL BELİRLENDİ?

Araştırmacılar, aralarında küçük farklılıklar bulunsa da bilinen 12 uzun periyotlu geçici kaynağın en az dördünün bir beyaz cüce ile bir kırmızı cüceden oluşan ikili sistemler olduğunu buldu. Ancak uzun radyo atımlarından hangi yıldızın sorumlu olduğu tam olarak bilinmiyordu.

Ekip, GPM J071507−114153’e ait radyo verilerini 100 saat işledikten sonra atımlar sayesinde beyaz cücenin yörünge hareketini izleyebildi. Çalışmanın başyazarı ve Avustralya’daki Curtin Üniversitesinde gök bilimci olan Sam McSweeney, açıklamasında şunları söyledi:

"Atımlar ilk kez beyaz cücenin eşlikçisi etrafındaki yörünge hareketini görebileceğimiz kadar net. Bu nedenle atımların beyaz cüceye yakın bir bölgeden, hatta belki de beyaz cücenin kendisinden geldiğini biliyoruz."

Çalışmanın sorumlu yazarlarından ve Curtin Üniversitesinde görev yapan gök bilimci Natasha Hurley-Walker, beyaz cüceden gelen atımların ona eşlik eden Güneş benzeri yıldızdaki parlamaları saptamalarına da yardımcı olduğunu belirtti. Hurley-Walker, "Radyo dalga boylarını kullanarak 5.000 ışık yılından daha uzakta bulunan bir yıldızda meydana gelen fırtınaları saptayabilmemiz şaşırtıcı." dedi. Keck Gözlemevi ile yapılan sonraki optik gözlemler, eşlikçinin G tipi bir yıldız olduğunu doğruladı.

Ekip, gelecekte tespit edilecek uzun periyotlu geçici sinyallerin geleneksel gözlemlerde gözden kaçan beyaz cücelerin bulunmasını sağlayabileceğini belirtti.

Kaynak: Gizmodo