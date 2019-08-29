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Acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.08.2019 15:40 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı.

Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi Sığıralanı mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kadın sürücünün kullandığı motosikletin yolda yürüyen yayaya çarpması yer alıyor. Kazanın ardından yayayla sürücünün konuşması ve yayanın tekrar yürümeye devam etmesi görüntülerde yer alıyor.

Yaklaşık 10 saniye sonra yeniden hareket eden sürücünün, motosikletle aynı yayaya çarpması ve ikisinin de yere düşmesi görüntülere yansıyor.

Görüntülerde, kazanın ardından yayanın kadın sürücüye yardım etmesi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın yoldan çekilmesi yer alıyor.

İlginç kaza ilçede günün konusu olurken, yaya ve sürücünün kazadan küçük sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Motosiklet kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AZ EVVEL EZEMEDIM BIR DAHA DENIYIM BELKI EZERIM DENEMELERİ ::DD
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