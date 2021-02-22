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Acemler’de trafik düzenlemesi

22.02.2021 16:42 | Son Güncelleme:
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hayran Caddesi İle Oulu Caddesi’ni tüp geçitle bağlayacak olan proje kapsamında Oulu Cadde girişinde BUSKİ’nin yapacağı kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hattı deplase çalışması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü önündeki cadde 23 Şubat 2021 (YARIN) tarihi itibariyle trafiğe kapatılacaktır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Hayran Caddesi İle Oulu Caddesi’ni tüp geçitle bağlayacak olan proje kapsamında Oulu Cadde girişinde BUSKİ’nin yapacağı kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hattı deplase çalışması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü önündeki cadde 23 Şubat 2021 (YARIN) tarihi itibariyle trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması, kent içi hız limitlerine uymaları, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.

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